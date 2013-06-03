Услугу электронной регистрации вводят на всем пути следования поездов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 3 июня на ряде поездов дальнего следования пассажиры смогут сесть на поезд по электронному билету на всем маршруте следования.

Услуга стала возможной после оснащения поездов устройствами контроля легитимности электронного билета (УКЭБ).

Как сообщает пресс-служба РЖД, для посадки пассажир должен предъявить проводнику электронный билет на бумаге (формат А4) или на экране мобильного устройства и документ, удостоверяющий личность пассажира, указанный в электронном билете.

Со списком поездов, на которых предоставляется данная услуга, можно ознакомиться здесь.

На других поездах данная услуга доступна пассажирам на станциях в течение 4 часов после отправления поезда с начальной станции следования.