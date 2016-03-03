Форма поиска по сайту

03 марта 2016, 18:02

Дополнительные "Сапсаны" пустят на майские праздники

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

РЖД назначают дополнительные рейсы поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом в дни майских праздников, сообщает пресс-служба компании.

На маршруте будут курсировать дополнительные поезда: №759, №761, №762, №763, №764, №766, №773,№774.

Продажа билетов откроется во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД за 60 суток до отправления поезда.

В настоящее время графиком движения предусмотрено курсирование 11 пар высокоскоростных поездов «Сапсан», из них три пары поездов – сдвоенными составами (20 вагонов).

Напомним, с 5 по 8 марта изменится расписание электричек и поездов "Ласточка" на участке Москва – Крюково – Тверь (Конаково). Они будут следовать по расписанию выходного дня.

