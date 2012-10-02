"Известия": Россиян ждет повышение цен на ж/д билеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство разрабатывает меры по повышению рентабельности пассажирских перевозок в общих и плацкартных вагонах. Это связано с сокращением средств, которые государство выделяет на компенсацию потерь перевозчиков.

В 2013 году на эти цели предполагается выделить 40 миллиардов рублей, тогда как в 2012 году субсидии составляли 54 миллиарда рублей.

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах регулирует государство, они устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня. Убытки РЖД при этом должны покрываться из бюджета, но снижение объемов финансирования не позволяет этого сделать.

Поручения по разработке мер повышения рентабельности перевозок даны Минэкономразвития, Минтрансу и другим профильным ведомствам. План мероприятий они должны подготовить до 20 октября, пишут "Известия".

Среди возможных решений называется дифференциация цен на билеты: проезд на верхних, нижних и боковых полках не должен стоить одинаково. Кроме того, рассматривается возможность сокращения наиболее убыточных маршрутов. Однако отмечается, что закрывать их будут только при наличии альтернативного транспорта.

Предлагается также перейти к адресному субсидированную отдельных категорий граждан, а также полной или частичной либерализации сегментов рынка пассажирских перевозок. По мнению специалистов, это приведет к еще большему подорожанию билетов, приблизив железнодорожные поездки к авиаперелетам.

По словам ведущего эксперта компании "Финам Менеджмент" Дмитрия Баранова, у проблемы есть лишь два пути решения: повышать цены или увеличивать государственное финансирование. Разделение цен по категориям граждан сильно затруднит формирование поездов и определение составов вагонов, отметил эксперт.

Как рассказал глава ОАО "Федеральная пассажирская компания" Михаил Акулов, ФПК ждет решения по тарифам на перевозки в вагонах регулируемого сектора. Решение по дифференциации цены верхних и боковых полок будет принимать Минтранс, подчеркнул Акулов.