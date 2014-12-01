Перед Новым годом РЖД назначит около тысячи дополнительных рейсов

Фото: m24.ru

В период новогодних праздников и рождественских каникул РЖД назначает около тысячи дополнительных рейсов поездов, сообщает пресс-служба компании.

С 25 декабря по 12 января дополнительные поезда будут курсировать по самым востребованным маршрутам. Первый "пик" перевозок пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы ожидается с 26 декабря по 31 декабря. Самый же большой пассажиропоток из регионов придется на 9, 10 и 11 января.

Отметим, что по состоянию на 1 декабря дополнительно назначено уже 80 поездов на 439 рейсов. А между Москвой и Санкт-Петербургом планируется ввести более 160 рейсов поездов. Кроме того, в сообщении с Москвой дополнительные составы будут курсировать из различных регионов, например:

Центральный регион: Москва – Климов, Новозыбков, Брянск, Курск, Льгов;

Северо-Западный регион: Москва – Петрозаводск, Великие Луки, Мурманск, Великий Новгород, Калининград;

Северный регион: Москва – Архангельск, Ярославль, Вологда, Шарья, Кострома, Воркута, Иваново и Кинешма;

Северо-Кавказский регион: Москва – Ростов, Грозный, Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Новороссийск, Адлер, Нальчик;

Черноземье: Москва – Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Тамбов и Балашов;

Поволжье: Москва – Астрахань, Саратов, Волгоград, Балаково, Самара, Ульяновск, Пенза, Саранск, Казань, Киров, Ижевск, Чебоксары, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Тольятти, Уфа;

Уральский регион: Москва – Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Орск.

Из северной столицы дополнительные поезда будут курсировать до Ярославля, Иваново, Мурманска, Петрозаводска, Архангельска, Воркуты, Брянска, Белгорода, Курска, Ижевска, Казани, Нижнего Новгорода, а также Волгограда, Уфы, Самары, Минеральных Вод, Владикавказа, Екатеринбурга и Челябинска.

В местном сообщении дополнительные поезда назначены по следующим маршрутам:

Петрозаводск – Костомукша;

Екатеринбург – Соликамск;

Оренбург – Челябинск – Екатеринбург.

В регионах Сибири и Дальнего Востока тоже будут курсировать дополнительные составы, такие, как Черепаново – Карасук, Северобайкальск – Новосибирск, Иркутск – Улан-Удэ и Иркутск – Тайшет. Кроме того, больше поездов будет ходить по маршрутам Адлер – Владикавказ, Адлер – Ростов и Ростов – Кисловодск. В Финляндию и Белоруссию тоже назначат дополнительные рейсы.