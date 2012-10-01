"Сапсан" из Москвы в Нижний Новгород будет ехать быстрее

Фото: ИТАР-ТАСС

Сократить время в пути скоростного поезда "Сапсан" на участке между Москвой и Нижним Новгородом планируется к концу 2013 года. Пассажиры смогут преодолеть расстояние за 3 часа 30 минут, а не за 3 часа 55 минут, как сейчас.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, "работы очень много, и это дорогое удовольствие". Но одним из главных итогов сокращения времени в пути, по мнению Лесуна, станет конкурентное преимущество перед авиаперевозками.

В будущем поездка из Москвы в Нижний Новгород может сократиться до 2 часов 55 минут. Соответствующий проект разрабатывается в связи с тем, что Нижний Новгород и Казань вошли в число городов, которые примут у себя Чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал начальник ГЖД, данные предложения должны быть узаконены правительством России.

Скоростное движение между Нижним Новгородом и Москвой было открыто 30 июня 2010 года. На сегодня "Сапсаны" перевезли порядка 1,4 миллионов пассажиров. Средняя наполняемость вагонов составляет 70%, а в праздничные дни спрос превышает предложение.