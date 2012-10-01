Возобновлена продажа ж/д билетов на все направления с 28 октября

В кассах РЖД вновь поступили в продажу билеты на все направления с 28 октября. Ранее продажа билетов сэтой даты была приостановлена в связи с вопросом перехода на зимнее время

ОАО "РЖД" открыло продажу билетов на все пассажирские поезда дальнего следования отправлением с 28 октября. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Напомним, что компания была вынуждена временно приостановить продажу билетов на поезда дальнего следования из-за решения вопроса о зимнем времени.

20 сентября на рассмотрение в Госдуме был внесен законопроект о переходе на зимнее время с 28 октября. Предполагается, что стрелки часов будут переведены на час назад, а в ряде регионов России - на два часа назад.

26 сентября ОАО "РЖД" возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования тех маршрутов, на которые не повлияет переход на зимнее время.

Ранее планировалось, что продажи билетов будут открыты после того, как будет утвержден закон о зимнем времени.