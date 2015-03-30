Храмовый комплекс в Гольянове построят к 2016 году

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В Гольянове начнут строить храмовый комплекс, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики. В эксплуатацию его должны сдать к 2016 году.

Земля под строительство напротив улицы Уральская предоставлена Русской православной церкви безвозмездно.

Храмовые комплексы на территории города строятся за счет средств, поступающих в виде добровольных взносов, пожертвований от физических и юридических лиц. От департамента градостроительной политики города возведение храмов в Москве курирует Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в столице 50 храмов находятся в стадии активного строительства. "За последние годы в Москве было построено 28 новых храмов. Пока еще не все они открыты для служб, но строители свою работу закончили", – отметил Сергей Собянин.

С 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Ее цель – обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Программа "200 храмов"

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Первый храм "Программы-200" – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы – был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.

Программа продлится 25 лет. По словам куратора программы по возведению православных храмов, депутата Госдумы РФ Владимира Ресина, в связи с присоединением к столице новых территорий, количество храмов увеличилось. "В 2014 году программу расширили – к 200 московским храмам добавилось порядка 150, – сказал депутат. – Таким образом, название проекта "Программа-200" стало неактуальным. Сейчас это программа по строительству в Москве православных храмов".

Ресин отметил, что храм сегодня стал таким же социально значимым объектом, как школа, детский сад или поликлиника, поэтому при проектировании новых районов должны быть предусмотрены площадки под размещение православных церквей. "Программа реализуется только на пожертвования. Поэтому чем больше будет благотворителей, тем быстрее мы будем строить. Думаю, все строительство займет лет 25", – добавил Ресин.

Программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". Ранее программу решили расширить на новые территории мегаполиса, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей. В 2015 году планируется возвести 20 церквей.