Здание храма в центре Москвы вернули РПЦ

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Русской православной церкви (РПЦ) спустя 87 лет возвращен храм в центре Москвы, в котором до недавнего времени размещался архив подмосковной полиции. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Возвращение, которого РПЦ добивалась на протяжении 20 лет, стало возможным после того, как подразделение Главного управления МВД по Московской области переехало новое помещение на Земляном Валу.

"Здание Храма Воскресения Словущего в Барашах передано в фактическое пользование Московской Патриархии 27 января 2016 года", – прокомментировал событие министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Храм Воскресения Словущего в Балашах, построенный в стиле елизаветинского барокко в XVII веке, является памятником архитектуры федерального значения. В двухэтажном здании, которое в прежние годы было увенчано куполом в виде императорской короны, после революции 1917 года служил патриарх Тихон.

В 1929 году храм закрыли для богослужений, вскоре сломали колокольню, а с купола сбросили большую деревянную золоченую корону из дерева. Она еще долгое время валялась возле церкви. После закрытия здание стояло без присмотра.

В советские годы храм передали ГУВД Московской области, и до последнего времени его занимали пенсионный отдел и архив областной полиции.