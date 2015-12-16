В Москве запустят "баня-мобиль" для бездомных

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве планируют создать первый "баня-мобиль" для бездомных. Об этом m24.ru рассказал руководитель православной службы помощи бездомным "Помощник и покровитель" Илья Кусков. Он подчеркнул, что мобильный банный комплекс будет построен на базе стандартного городского автобуса: в нем смонтируют нагреватель, шесть душевых кабин, а также бак с запасом воды и контейнер для слива. Автобус-баня будет курсировать по заранее согласованным маршрутам, останавливаясь в проблемных районах для оказания санитарных услуг бродягам.

"Негатив к бездомным формируется из-за их внешнего вида и запаха. У нас сегодня есть стационарный помывочный пункт на Николоямской улице, но не все могут прийти туда. Создание мобильных бань способно решить проблему", – рассказал Кусков.

Он подчеркнул также, что в дальнейшем на базе передвижной бани может появиться бесплатная парикмахерская для бездомных. Кроме того, предполагается выдавать посетителям чистую одежду взамен старой и обветшавшей.

"Мы планируем устроить внутри автобуса шесть душевых кабинок. По опыту, на помывку одной очереди уходит приблизительно двадцать минут. Таким образом, автобус сможет обслуживать порядка восемнадцати человек в час", – отметил Кусков.

По предварительным расчетам авторов проекта, создание "баня-мобиля" обойдется примерно в 11 млн рублей. Однако в современных экономических условиях сумма может вырасти. РПЦ планирует объявить сбор средств на приобретение автобуса и необходимого оборудования.

На сегодняшний день в Москве насчитывается порядка 11 тысяч бездомных, из них 90% – иногородние. По данным департамента труда и социальной защиты, в столице действуют 2 центра социальной адаптации граждан без определенного места жительства. За 9 месяцев 2015 года через них прошли 2,7 тыс. бездомных, 305 из которых прошли в стационарах курс лечения, 196 получили работу и шестеро вернули себе жилье. Помимо этого, в Москве действует служба "Социальный патруль". Ее автобусы дежурят на вокзалах в зимнее время и используются как мобильные пункты обогрева для бездомных. В состав бригад входят фельдшеры для оказания медицинской помощи непосредственно на месте. Кроме того, в столице круглосуточно работает "Ангар спасения", где бродягам могут предложить не только питание и ночлег, но и юридическую консультацию, а также помощь в трудоустройстве. А еще в Москве работает бесплатный кинотеатр и библиотека для бездомных.



Заместитель генерального директора Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) Денис Загарин отмечает, что мобильные банно-прачечные комплексы есть у российской армии, однако для использования в городе они не подойдут.

"Армейский банно-прачечный комплекс предполагает развертывание, то есть состоит из множества модулей. Помимо, собственно, бани, там есть несколько палаток, где люди обсыхают и переодеваются. В городе такой комплекс развернуть будет сложно", – сказал он.

При этом переделать автобус в "баню на колесах" не составит особого труда, считает эксперт. "У автобусов удобная многоцелевая платформа. Есть мобильные госпитали, а в Петербурге на Дворцовой площади дежурят автобусы-туалеты. Мобильный банно-прачечный комплекс можно подключать к городским коммуникациям: водопроводу, канализации, или же сделать полностью автономным. Можно разместить на борту запас воды, бак для приема стоков, нагреватель и дизель-генератор. Обычный городской автобус в ширину два метра и до 10-12 метров в длину, в нем можно оборудовать даже несколько комнат разного назначения", – говорит Загарин.

Координатор движения "Друзья улицы" Наталья Маркова полностью поддерживает инициативу православной службы, но отмечает ряд важных организационных моментов.

"Во-первых, нужно рассчитать время сеанса так, чтобы человек мог обсохнуть и посидеть в тепле, а не попадал сразу же на холод. Во-вторых, автобус не должен останавливаться на площадях или других больших открытых пространствах. Бездомным будет комфортнее, если он встанет в каком-нибудь тихом месте, где на них не будут глазеть. И в-третьих, неплохо бы разработать какой-то график, чтобы люди знали, что, например, каждый четверг на этом месте можно будет бесплатно помыться", – пояснила она.

Напомним, с наступлением холодов столичные депутаты и активисты планируют выходить в регулярные рейды по поиску бездомных. Обнаружив человека, который спит на улице, волонтеры передадут информацию о нем в правоохранительные органы и социальным работникам. Кроме того, социальные службы планируют публиковать информацию о лицах без определенного места жительства в базе данных "Найди меня". Сервис помогает в поиске пропавших без вести, к нему подключены порядка 80 организаций. Это детские и клинические больницы, психиатрические диспансеры и другие организации. На первом этапе пилотного проекта предполагалось подключить к сайту центр социальной адаптации "Люблино".

Кроме того, в столичных парках могут появиться зимние спа-киоски для обычных горожан. В них можно будет приятно отдохнуть, согреться после долгой прогулки, принять джакузи или сауну с видом на парк. А еще в московских парках начали устанавливать лавочки с подогревом и обустраивать костровые места. Поверхность таких скамеек нагревается в зависимости от температуры воздуха. К примеру, она нагреется до 15 градусов тепла, когда на улице будет минус 20. Если столбики термометров достигнут 0 – лавочки нагреются до 5 градусов.