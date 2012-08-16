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Общество

16 августа 2012, 12:39

Большинство россиян убеждены, что РПЦ должна быть вне политики

РПЦ опросы религия ВЦИОМ

ИТАР-ТАСС

Большинство граждан России считают, что церкви стоит больше заниматься духовными и религиозными вопросами, а не вмешиваться в государственные дела. Таковы данные социологического опроса ВЦИОМ.

Три четверти россиян уверены, что церковь должна оставаться вне политики (75%). При этом 44% полагают, что ее влияние может распространяться на духовно-нравственную сферу жизни общества в целом, еще треть (31%) уверены, что деятельность церкви необходимо ограничить исключительно вопросами религии и веры.

Сфера наибольшего распространения влияния РПЦ, по мнению респондентов - это духовно-нравственное состояние общества (63% отмечают его в той или иной степени). Каждый второй (50%) говорит о присутствии православной церкви во внутренней политике государства, причем количество обращающих на это внимание людей выросло с 44% до 50% за последние 2 года. Еще 43% ощущают влияние церкви и в международных делах России.

Что касается влияния церкви на жизнь рядовых россиян, почти каждый второй житель страны (49%) практически не придает значения этому институту.

В меньшинстве - те, кто считает допустимым активное участие религиозных институтов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в политике (16-17%). За ограничение влияния церкви вопросами веры выступают в основном молодежь (37%), высокообразованные (33%) и те, кто не доверяет служителям церкви (42%).

Напротив, за политическую активность церкви ратуют те, кто доверяют священнослужителям (21%), респонденты предпенсионного возраста (20%), без высшего образования (18-19%), селяне (22%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 9-10 июня 2012 года. Опрошено 1 тысяча 600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним также, что сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью польским СМИ по случаю своей поездки в Польшу заявил, что Русская православная церковь дорожит автономией от государства. По мнению патриарха, церковь и государство не вмешиваются в дела друг друга, но, с другой стороны, есть общая повестка дня, например, вопросы нравственности.

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