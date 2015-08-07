Всеволод Чаплин предложил обязать контрабандистов кормить малоимущих

Фото: ТАСС/Пресс-служба Россельхознадзора

Председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин предложил ужесточить наказание для компаний, которые ввозят санкционные продукты в Россию. По его мнению, их надо обязать закупать товары для малоимущих.

"Я бы еще усилил ответственность тех, кто эти продукты ввозит. Надо обязать их приобрести за свой счет в два раза больший объем таких же, только отечественных, продуктов для неимущих. Если они при этом разорятся, будет прекрасно", - сказал Чаплин.

По словам Чаплина, идея передавать "санкционку" малообеспеченным также "не лишена нравственной красоты".

"Но если это предложение будет реализовано, важно добиться, чтобы таким образом не открылась лазейка для ввоза и продажи в России санкционных продуктов", - пояснил собеседник m24.ru. При этом очень важно следить за качеством раздаваемой еды, "кормить отравой нельзя никого".

Как ранее сообщило m24.ru, за сутки в России уничтожили более 300 тонн санкционных продуктов - в основном это фрукты, овощи, а также мясо и сыры. В частности в столице обнаружили почти 30 тонн польских помидоров и яблок. Их везли в Казахстан транзитом, но выгрузили в Москве. Вместе с девятью тоннами польской моркови фрукты и овощи отправили на утилизацию, где их раздавили трактором. Столичные дружинники уже заявили о своей готовности выйти в рейды против санкционных товаров, если власти пригласят общественников. Вместе с тем, как заверили в Министерстве промышленности и торговли, тотальных проверок ритейлеров проводить не планируется.

Напомним, импорт продуктов из Евросоюза, Северной Америки, Норвегии и Японии был запрещен в августе прошлого года. Эмбарго стало ответом на санкции против российских компаний, которые ввели страны Запада на волне украинского кризиса.