Подмосковным школьникам расскажут о семейных ценностях

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В старших классах подмосковных школ планируются ввести спецкурс "Основы семейной жизни", а при загсах открыть клубы молодых семей. С таким предложением выступили представители общественных организаций в Долгопрудном.

Слушателям курса расскажут о преимуществах официально зарегистрированных отношений, ролях женщины и мужчины в семье, воспитании детей. Семейные ценности будут прививать в том числе и священники.

— Мужчина и женщина должны четко понимать свои роли в семье, знать, как воспитывать ребенка. Причем воспитание начинается задолго до рождения. Будущая мама обязательно должна окружать себя только красивыми вещами, испытывать положительные эмоции. Муж не должен заставлять ее нервничать, супругу следует терпимее относиться к жене «в положении». В то же время ему не стоит разрешать ей смотреть фильмы ужасов, — сказал ответственный по социальному служению и благотворительности Долгопрудненского благочиния Александр Хуснутдинов.

Молодым семьям священники расскажут о необходимости венчания, крещения детей и воцерковления, а в школах - о символах любви, семьи и верности, сообщает газета "Известия". Для детей, исповедующих другие религии, пригласят служителей их конфессий.

Общественные организации выступили с подобной инициативой после того, как жительница города Долгопрудный Галина Рябкова сбросила своих малолетних сыновей с балкона 15 этажа. На допросе она заявила, что дети ей надоели.