РФС порекомендовал российским клубам отказаться от сборов в Турции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский футбольный союз порекомендовал отечественным футбольным клубам отказаться от проведения сборов в Турции. Это направление является излюбленным местом зимних тренировочных матчей у российских команд, сообщает ТАСС.

Исполком организации принял такое решение в связи со "сложной политической обстановкой".

Причиной ухудшения отношений между Россией и Турцией стал инцидент с российским самолетом. Фронтовой бомбардировщик Су-24 из состава российской авиагруппы в Сирии был атакован во вторник утром, когда возвращался с задания на военную базу.

Ракету "воздух-воздух" выпустил по самолету турецкий истребитель F-16. Машина упала на севере Сирии, около границы с Турцией. Оба пилота успели катапультироваться.

По некоторым данным, один из летчиков был убит огнем с земли. Кроме того, во время поисково-спасательной операции был сбит российский военный вертолет. Погиб один морской пехотинец-контрактник.

Президент России Владимир Путин назвал гибель Су-24 "ударом в спину со стороны пособников террористов". В администрации президента пришли к выводу, что Су-24 был сбит над территорией Сирии.