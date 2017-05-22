Алана Дзагоева не возьмут на сборы в Австрию перед Кубком конфедераций

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы не полетит с футбольной сборной России на сбор в Австрию перед Кубком конфедераций 2017 года.

Список игроков, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор, 22 мая опубликовал Российский футбольный союз (РФС). Сбор пройдет с 26 мая по 3 июня.

Алана Дзагоева длительное время беспокоит повреждение задней поверхности бедра. Он должен был выйти на поле 21 мая в матче с махачкалинским "Анжи", однако не смог из-за рецидива травмы.

Помимо Алана Дзагоева из расширенного состава сборной России также из-за травмы на сборы не вызвали Марио Фернандеса.

