СМИ назвали имя главного тренера сборной России по футболу

Станислав Черчесов утвержден главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС). Контракт должен быть подписан до 23 июля, когда состоится заседание исполкома РФС.

Черчесов, которому в сентябре исполнится 53 года, в сезоне-2015/16 тренировал "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши. До этого он работал в московском "Динамо", пермском "Амкаре", грозненском "Тереке" и московском "Спартаке".

Будучи футболистом, Черчесов играл на позиции вратаря. Вместе с московским "Спартаком" он по два раза становился чемпионом СССР и России, дважды выигрывал Кубок России и один раз Кубок СССР. В составе "Тироля" Черчесов трижды побеждал в чемпионате Австрии.

На чемпионате Европы во Франции сборная России под руководством Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3). Слуцкий совмещал работу в сборной и московском ЦСКА. По окончании турнира тренер ушел из сборной.