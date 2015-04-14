Глава РФС заявил о возможных задержках зарплаты Фабио Капелло

Фабио Капелло. Фото: ТАСС

Российский футбольный союз не располагает источником для обеспечения зарплаты главного тренера сборной России Фабио Капелло. Соответственно, возможны дальнейшие задержки выплат, заявил президент РФС Николай Толстых в эфире телеканала "Россия 24".

"Ситуация с невыплатой зарплаты Капелло - это, мягко говоря, ненормально. Наша задача как работодателя выполнять свои обязательства своевременно, и уж поверьте, как руководитель, ощущение, когда ты задерживаешь зарплату почти на восемь месяцев, не самые приятные.

У нас по-прежнему нет целевого источника финансирования, поэтому проблемы с задержкой зарплаты могут повториться вновь", - заявил Толстых.

Напомним, РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Фабио Капелло не получал свою зарплату на протяжении семи месяцев.

5 февраля Алишер Усманов выделил средства на зарплату Фабио Капелло. Бизнесмен предоставил Российскому футбольному союзу льготный целевой кредит в 400 миллионов рублей.

6 февраля Российский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил выплату задолженности Капелло. Позже Толстых заявил, что 400 миллионов рублей, полученные от Усманова, взяты под небольшой процент. Всего же долг РФС составляет порядка 900 миллионов рублей.