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Спорт

6 февраля, 18:38

РФС рассчитался с главным тренером сборной России Фабио Капелло

РФС Фабио Капелло долги

РФС погасил долг по зарплате перед тренером Фабио Капелло

Российский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил выплату задолженности главному тренеру сборной России Фабио Капелло.

"Сегодня Российский футбольный союз осуществил необходимые операции по переводу денежных средств по выплате заработной платы главному тренеру национальной сборной России Фабио Капелло.

РФС благодарит Министра спорта Российской Федерации, члена Исполкома ФИФА Виталия Мутко за помощь в нахождении целевого источника по выплате заработной платы главному тренеру национальной сборной России, а также бизнесмена Алишера Усманова за предоставление целевого займа на указанные цели", - говорится в сообщении.

Кроме того, РФС ответил на критику в адрес нынешнего президента организации Николая Толстых.

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"Если же говорить об оценках со стороны государства и футбольного сообщества многолетней деятельности нынешнего президента РФС в российском футболе и вкладе в его развитие, то они хорошо известны – это государственные, ведомственные награды, а также награды Русской Православной церкви", - подчеркнули в организации.

Напомним, РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Стоит отметить, что Фабио Капелло не получал свою зарплату на протяжении семи месяцев.

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