"Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" в выездном матче 18-го тура РФПЛ

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив[

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" в 18-м матче российской футбольной премьер-лиги.

Матч проходил в Краснодаре и завершился со счетом 2:2. В составе "Спартака" голы забили Лукас Фернандо и Луис Адриано. В команде соперников отличился Федор Смолов, забивший пенальти по центру ворот "Спартака". Не обошлось и без автоголов: игрок "Спартака" Сердар Таски отправил мяч в ворота своей команды на 15-й минуте матча.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал "Краснодар" сильной командой, очень опасной в контратаках. Он также поблагодарил обе команды за хороший футбол.

В настоящее время "Спартак", в активе которого − 41 очко, занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Зенит" на пять баллов. "Краснодар" же с 29 баллами поднялся на четвертую строчку таблицы.