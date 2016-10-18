Уникальную запись песни We Will Rock You группы Queen выложили в Сеть

Фото: wikimedia.org

Суперхит группы Queen We Will Rock You зазвучал по-новому: в Сеть попала запись 1977 года.

Тогда музыканты исполнили композицию, ставшую одной из их визитной карточек, для программы на BBC.

От привычного нам варианта новая версия отличается прежде всего темпом: она звучит намного быстрее и даже жестче. К тому же в ней изменен состав инструментов – добавились бас-гитара и ударные. А ведь изначально особенность песни состояла как раз в том, что она от и до была исполнена Брайаном Мэем только на электрогитаре.

4 ноября поклонники команды ожидают выхода еще серии записей, которую Queen тогда записали для BBC. В нее войдут 24 песни.

[html] [/html]

Видео: youTube/пользователь: Queen Official