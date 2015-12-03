Москвичей наградят золотыми монетками на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В этом году на фестивале "Путешествие в Рождество" москвичам будут выдавать золотые монетки за участие в конкурсах. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает Агентство "Москва".

Их можно будет обменять на различные подарки и призы. "В этом году мы ставим 12 рождественских магазинов. Любой желающий, который принял участие в аттракционах и наших интерактивных мероприятиях, будет получать золотые монетки. Набрав определенное количество монеток, вы сможете прийти в рождественский магазин и обменять их на подарки и сувениры", – подчеркнул Немерюк.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует 18 декабря и продлится до 10 января. Он пройдет на 40 площадках, где будут расположены арт-объекты, а также запущены отдельные анимационные проекты.

Планируется, что в этом году году увеличится время работы площадок, на которых будут проходить рождественские ярмарки.

Рождественские фестивали уже два года подряд собирают большое количество гостей, в том числе туристов из регионов и из-за рубежа. Общее число посетителей ярмарок фестиваля "Путешествие в Рождество" в прошлом сезоне составило более 8,5 миллиона человек. Еще 5 миллионов побывали в столичных парках культуры и отдыха, в музеях и на других праздничных мероприятиях.

В рамках прошлогоднего фестиваля в разных округах города открылось 36 ярмарок, 25 из них разместили в центре. На Тверском бульваре посетители фестиваля могли увидеть 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей.

Там работал контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными.