Православные писатели опубликовали письмо против Pussy Riot

ИТАР-ТАСС

Православные писатели, среди которых Валентин Распутин и Владимир Крупин, опубликовали открытое письмо, в котором критикуют деятельность Pussy Riot и призывают "не потакать плану участниц группы в виде выставления их мученицами авторитарного режима". В качестве наказания писатели рекомендуют властям лишить гражданства и выслать из страны обвиняемых. Об этом сообщает "Русская служба новостей". Идет сбор подписей, в настоящее время около 200 человек поддержали это обращение.

Это письмо стало ответом на открытое послание более ста деятелей культуры, опубликованное 27 июня. Напомним, тогда известные музыканты, режиссеры и актеры в своем письме просили освободить участниц скандальной панк-группы "Pussy Riot", совершивших "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя. Затем свою поддержку высказали звезды мирового уровня – Стинг, Алекс Капранос(лидер Franz Ferdinand), Энтони Кидис(лидер Red Hot Chili Peppers), группа Anti-Flag.

Сейчас в Хамовническом суде столицы проходит первый день слушаний по делу Pussy Riot. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются по статье "хулиганство" за "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя. 21 февраля 2012 года они вбежали в солею и амвон храма, включили звукоусиливающую аппаратуру и спели "Богородица,Путина прогони". В данный момент девушки находятся под арестом.