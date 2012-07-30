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Происшествия

30 июля 2012, 12:53

Трансляция с процесса по делу Pussy Riot не состоится

Pussy Riot суд суды прокурор

ИТАР-ТАСС

Хамовнический суд Москвы решил не проводить онлайн-трансляцию допроса свидетелей и исследования доказательств по делу участниц панк-группы Pussy Riot, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал на этой мере, ради обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших. Он ссылался на громкий резонанс дела и вызванный им раскол в обществе. Кроме этого, представитель прокурора напомнил о нападении на судью, которая продлила трем обвиняемым срок ареста.

Сторона защиты отметила, что в начале трансляции адреса потерпевших и их персональные данные уже были выложены в открытом доступе и скрывать их показания не имеет смысла. Адвокаты не преминули отметить и нарушение принципа гласности судопроизводства.

Напомним, что Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были арестованы после того, как исполнили в Храме Христа Спасителя песню "Богородица, Путина прогони!". Против них возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Девушкам грозит до семи лет лишения свободы. До своего скандального выступления в одной из главных святынь для православных верующих, группа "Pussy Riot" успела отметиться исполнением посвященной Путину песни на Лобном месте Красной площади. Позже все участники акции были задержаны, а две девушки подверглись штрафу.

Сюжет: Дело Pussy Riot

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