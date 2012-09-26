Художника Артема Лоскутова задержали за продажу футболок c Pussy Riot

Контрольная закупка. Фото: twitter Артема Лоскутова

В Новосибирске за продажу футболок с изображением Pussy Riot задержали художника, организатора ежегодной "Монстрации" и других уличных акций, кандидата в Координационный совет оппозиции Артема Лоскутова.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции оформили "контрольную закупку", я приглашен в полицию для составления протокола по ст.атье 4.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица)", - сообщил художник агентству "Интерфакс".

Также, уже в своем Twitter, Лоскутов добавил, что "дополнительно ему вменяют статью 9.1 части 1 закона НСО КоАП РФ" ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов ") и облагают штрафом в размере 300 рублей. По его словам, после контрольной закупки у него были изъяты и футболки, и деньги. "Поясняю, что футболки - это подарок взамен пожертвований арестованным Pussy Riot, сличают номера банкнот", - написал Артем Лоскутов.

Добавим, художнику Артему Лоскутову принадлежит идея уличной акции "Монстрации", участники которой обычно выходят на шествие с абсурдными лозунгами. Первая такая акция прошла в 2004 году, на ней присутствовали около 80 человек. В Москве они проходили в прошлом и позапрошлом годах, с количеством участников в сто и двести человек соответственно. В этом году пять участников "Монстрации" были оштрафованы на девять тысяч рублей за несогласованную акцию.