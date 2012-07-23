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Происшествия

23 июля 2012, 18:53

Слушания по делу Pussy Riot пройдут 30 июля

Pussy Riot Хамовнический суд суды

Слушания по существу дела участниц панк-группы Pussy Riot начнутся 30 июля. Они пройдут в открытом режиме и будут транслироваться в Интернете

В столичном Хамовническом районном суде завершились предварительные слушания по делу девушек из панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в хулиганстве в Храме Христа Спасителя в Москве.

Слушания проходили в закрытом режиме. Заседание длилось два часа, было рассмотрено 10 ходатайств защиты. В зал суда журналистов не пустили. Здание было оцеплено металлическими заграждениями. Несмотря на это, возле суда собрались сторонники и противники Pussy Riot. Двух защитников девушек посадили в полицейский автозак.

Было решено, что слушания по существу уголовного дела состоятся 30 июля в 11.00. Из Хамовнического суда будет вестись онлайн трансляция в Интернет.

"Уголовное дело в отношении Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство – ред.), назначено к слушанию на 30 июля на 11.00. Дело будет слушаться судьей единолично. Ходатайства, заявленные на предварительных слушаниях, удовлетворены частично", - сообщила пресс-секретарь Хамовнического районного суда Дарья Лях.

Сюжет: Дело Pussy Riot

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