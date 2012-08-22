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Политика

22 августа 2012, 10:28

Госдума существенно ужесточит наказание за осквернение святынь

Pussy Riot Госдума вандализм власть

ИТАР-ТАСС

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за вандализм в отношении имущества религиозных организаций. В случае принятия поправок вандалов будут сажать в тюрьму.

Ужесточить наказание депутаты решили после того, как за приговором участниц панк-группы Pussy Riot, по которому девушки получили два года колонии, последовали случаи осквернения и порчи христианских сооружений, пишут сегодня "Известия".

"После последней волны действий, направленных на осквернение святынь, нам нужно провести некоторые изменения в кодекс, чтобы остудить пыл этих маргиналов, которым больше нечем в жизни заняться", - заявил депутат Госдумы от "Единой России", один из инициаторов поправок Вячеслав Лысаков.

Поправки будут вноситься в статью 214 УК "Вандализм". Сейчас за вандализм в России не сажают – статья 214 предполагает денежный штраф или принудительные работы от шести месяцев до одного года. Кроме того, по статье нет различия, осквернил преступник жилой дом или церковь.

В связи с этим депутаты предлагают восполнить пробел и ввести уголовное наказание за осквернение христианских святынь — от 3 лет тюрьмы.

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