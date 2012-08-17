Участницы Pussy Riot приговорены к двум годам колонии

В Хамовническом суде вынесли приговор участницам Pussy Riot. Толоконникову, Алехину и Самуцевич приговорили к двум годам колонии. Собравшиеся у здания суда отреагировали на решение по-разному: одни кричали "Позор!", другие - "Слава Богу!"

Сегодня, 17 августа, в Хамовническом суде был оглашен приговор участницам панк-группы Pussy Riot. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии общего режима.

Напомним, процесс над предполагаемыми участницами панк-группы Pussy Riot начался 20 июля. Толоконникова, Алехина и Самуцевич обвиняются по статье "хулиганство".

В 15.00 началось заседание суда. Судья зачитывает приговор, состоящий из 100 страниц. В суде находятся около 100 журналистов. Телеканал "Москва 24" вел прямую трансляцию с места событий.

У входа в Хамовнический суд собрались те, кто поддерживает девушек, а также и те, кто настаивает на наказании. Как сообщает корреспондент "Москва 24", между ними уже произошла небольшая потасовка. Десятки сторонников и противников группы около входа в Хамовнический суд скандируют лозунги: "Христос воскресе" и "Свободу Pussy Riot".

Позднее стало известно о нескольких задержаниях у здания суда. В частности, были задержаны оппозиционер Гарри Каспаров и координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Задержанных толпа провожает аплодисментами.

По последним данным, возле здания суда задержаны около 30 человек. Между тем людей становится все больше, приехали даже исполнители скрипичного концерта.



Напомним, 21 февраля этого года пять девушек в масках и одежде яркой расцветки появились в Храме Христа Спасителя, вбежали на солею и амвон, подошли к алтарю и с помощью звукоусиливающей аппаратуры исполнили панк-молебен "Богородица, Путина прогони". В словах песни использовались такие выражения, как "срань Господня" и нецензурная брань.

Когда охрана попыталась задержать злоумышленниц, они скрылись. Позже ответственность за прошедшую акцию взяла на себя панк-группа Pussy Riot. В своем блоге на LiveJournal девушки опубликовали фото- и видеоотчет из храма. Выложенный ролик вызвал широкий общественный резонанс.

Девушки настаивают, что акция носила политический характер, но прокуратура считает, что участницы панк-группы "нанесли значительный урон ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства" и "кощунственным образом унизили вековые устои РПЦ".

Ход заседания

Уже больше часа идет оглашение приговора участницам группы Pussy Riot, которые устроили "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя. Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвинили в хулиганстве

На заседании зачитывается обвинительное заключение девушкам. Их обвиняют в хулиганстве. В частности, участницам панк-группы вменяется в вину то, что они незаконно проникли в храм, надели защитные маски, находясь в священном месте, Толоконникова включила оскорбительную для верующих фонограмму. На амвоне выкрикивали бранные слова, оскорбляющие верующих, грубо нарушили общественный порядок, проявили явное неуважение к церкви, выразили свою ненависть и вражду к христианству. В заключении отмечается, что в содеянном они не раскаялись, заявили, что их цель – политическое высказывание в художественной форме.

В обвинении приводится мнение девушек. В частности, Толоконникова заявила, что не заметить политического контекста было невозможно. Ими не руководила вражда к верующим. Участницы не приемлют власть Путина. Это не хула на Бога, они критикуют сближение церкви и власти. Другая обвиняемая, Алехина, заявляла, что в создании ролика не принимала участие, и выступает против авторитарного режима, а не против церкви. По словам Самуцевич, она не испытывает ненависти к верующим и религии, в храме хотели высказать протест против баллотирования в президенты Путина и его поддержки патриархом. Также она заявила, что ролик не создавала. О том, что на амвон нельзя заходить, девушки, по их словам, не знали.

После этого судья Марина Сырова начала зачитывать показания свидетелей. По словам служителя храма, девушки выкрикивали богохульные слова о церкви, Боге и патриархе, а также совершили действия, оскорбляющие верующих. Также служители храма заявляют о том, что им был нанесен моральный вред. При этом слов раскаяния от девушек они не услышали. Кроме того, согласно показаниям свидетелей, политических призывов в храме они не слышали, а часть текста о Путине появилась только в ролике.

Затем в суде зачитывались стороны защиты обвиняемых - родственников и преподавателей девушек. После этого Сырова огласила список вещественных доказательств, обнаруженных у обвиняемых при обыске. По словам судьи, вещи, изъятые у девушек, а также у мужа Толоконниковой Петра Верзилова, подтверждают негативное отношение подсудимых к Богу, религии и власти.

Суд пришел к выводу, что виновность подсудимых установлена, их действия унижают и оскорбляют чувства верующих, нарушают Конституцию РФ. Также отмечается, что преступление совершено по предварительному сговору, а показания девушек о том, что они не вступали в сговор, были опровергнуты потерпевшими (служителями церкви). Действия девушек выражали ненависть и вражду к православию, а слова, произнесенные в храме, являются хулой на Бога, заявляет судья.

"Они нарушили правила и нормы поведения в храме, зашли на амвон, не подчинялись призывам работников храма. Они противопоставили себя церкви, выразили ненависть и вражду к православию", - зачитывает приговор Сырова, отметив обоснованность обвинений.

Далее еще раз подчеркивается, что акция готовилась заранее. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших. Действия обвиняемых носили открытый характер в общественном месте (храме) с привлечением СМИ, по предварительному сговору. Слова девушек о том, что акция носила политический характер, опровергаются, так как в храме не были сделаны политические заявления, отмечается в документе. Доводы подсудимых, что они не пытались возбудить религиозную ненависть и вражду, суд считает несостоятельными.

Девушки признаны вменяемыми и подлежащими наказанию. Толоконникова, Самуцевич и Алехина в период проведения акции могли контролировать свои действия и "общественную опасность своих действий".

Также отмечается, что судом приняты во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, в частности, их положительные характеристики.

Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич назначено наказание в виде двух лет заключения в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Отметим, что после оглашения приговора собравшиеся в зале суда стали выкрикивать "Позор!" и "Несправедливо!". Бурно отреагировали на приговор и люди возле здания. По словам корреспондента, с обеих сторон раздавались аплодисменты. За порядком на улице следили наряды полиции.