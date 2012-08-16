Судье по делу Pussy Riot предоставлена госзащита

ИТАР-ТАСС

Судье Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, предоставлена госзащита. С просьбой обеспечить ее безопасность обратилась председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

По словам официального представителя суда Анны Усачевой, ходатайство об обеспечении защиты судье связано "с постоянно поступающими угрозами".

Под государственную защиту также могут взять и членов семьи Сыровой. "В зависимости от характера как поступивших, так и возможных угроз в адрес судьи, меры безопасности могут быть применены и в отношении ее близких", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. Какие конкретно меры безопасности будут применяться, станет известно к концу недели после анализа ситуации.

Ранее на судью Таганского суда столицы, где рассматривался вопрос об аресте участниц панк-группы Pussy Riot, совершил нападение москвич Андрей Бородин. По версии следствия, 23 апреля около 11:00 он ворвался в кабинет судьи Таганского суда Елены Ивановой с требованием освободить участниц панк-группы Pussy Riot. При этом нападавший пытался нанести судье удар топориком. Судья оказала Бородину сопротивление. Услышав крики о помощи, судебные приставы пресекли противоправные действия мужчины. Нападавший был задержан и арестован. Позже он заявил, что заранее спрятал топорик на территории суда.

Напомним, громкий процесс над участницами панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич длится уже несколько месяцев. В феврале 2012 активистки группы устроили в храме Христа Спасителя так называемый "панк-молебен" - исполнили песню "Богородица, Путина прогони". После этого девушек задержала полиция, их арест санкционировал суд, в отношении активисток возбудили дело, и сейчас им грозит до трех лет лишения свободы.

Как ожидается, приговор обвиняемым будет оглашен 17 августа.