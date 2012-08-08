Приговор по делу участниц группы Pussy Riot огласят 17 августа

Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы Pussy Riot, обвиняемым в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Сегодня, 8 августа, девушки выступили на заседании с последним словом

Приговор по делу участниц панк-группы Pussy Riot будет оглашен 17 августа, сообщает РИА Новости.

Напомним, прокурор требует для девушек три года лишения свободы в колонии общего режима. Защита просит оправдательного приговора. Также адвокаты подсудимых собираются подавать жалобу в Европейский суд по правам человека. По их мнению, судебный процесс проходил с нарушением прав обвиняемых.

Напомним, громкий процесс над участницами панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич длится уже несколько месяцев. В феврале 2012 активистки группы устроили в храме Христа Спасителя так называемый "панк-молебен" - исполнили песню "Богородица, Путина прогони". После этого девушек задержала полиция, их арест санкционировал суд, в отношении активисток возбудили дело, и сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы.

