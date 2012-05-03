Жалобу участницы Pussy Riot рассмотрят 11 мая

Рассмотрение жалобы защиты на решение о продлении ареста Надежды Толоконниковой, которая является одной из обвиняемых в хулиганстве в храме Христа Спасителя, назначено на 11 мая. Такое постановление вынесла судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда.

"Итак, обжалование в Мосгорсуде постановления Таганского суда о содержании под стражей Толоконниковой пройдет 11 мая в 10:00, зал 428", - написал адвокат Толоконниковой Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter.

Пять девушек, называющих себя "группой Pussy Riot", в феврале устроили эпатажную акцию в Храме Христа Спасителя в Москве. Выложенный в интернете видеоролик с их выступлением вызвал большой общественный резонанс.