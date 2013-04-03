Прокуратура требует перевести Марию Алехину в другую колонию

Мария Алехина Фото: Москва 24

Прокуратура потребовала перевести участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину из колонии в Березниках Пермского края в другое пенитенциарное заведение. В ходе проверки выяснилось, что в Березниках не могут обеспечить ее личную безопасность: ранее несудимая Алехина содержится в одном отряде с рецидивистками.

Проверку провели по ходатайству адвокатов Алехиной. Они требовали признать незаконными наложенные на нее взыскания и жаловались, что в отряде содержатся рецидивисты и впервые осужденные. В итоге суд частично снял взыскания и потребовал от начальства колонии устранить нарушения, пишет "Коммерсантъ".

После этого проверку провела прокуратура Пермского края. Выяснилось, что 20 ноября 2012 года участницу панк-группы отправили в швейный цех вместе с ранее судимыми заключенными. Между ними произошел конфликт из-за "негативного отношения осужденных к преступлению, совершенному Марией Алехиной". Участница Pussy Riot просила перевести ее в одиночную камеру, чтобы избежать контактов с другими заключенными. Там она провела два 90-дневных срока.

По мнению прокуроров, этим администрация колонии дважды нарушила закон, поскольку повторный перевод в безопасное место в одном и том же исправительном учреждении запрещен.

По словам адвоката Алехиной Ирины Хруновой, руководство УФСИН Пермского края оказалось меж двух огней: "Игнорировать требование прокуратуры такая же проблема, как и перевод Марии в другую колонию. Не будем отрицать, что она для любого пенитенциарного учреждения является головной болью".

Как рассказала Хрунова, переводу ее подзащитной будут рады только в Березниках. Однако пока все, что ей могут предложить,— это тот же швейный цех. При этом сама участница Pussy Riot, оказавшись там, намерена обжаловать незаконную, по ее мнению, норму выработки.