Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля 2016, 18:22

Наука

Последний корабль серии "Прогресс М-М" затопили в Тихом океане

Фото: ТАСС/Олег Урусов

Последний транспортный грузовой корабль "Прогресс" снятой с производства серии М-М завершил свой полет. Как сообщает пресс-служба Центра управления полетами (ЦУП) его фрагменты упали в несудоходном районе Тихого океана на так называемом кладбище космических кораблей.

После отстыковки от Международной космической станции 30 марта 2016 года ТГК "Прогресс М-29М" осуществлял автономный полет., в ходе которого был проведен космический эксперимент "Изгиб", показавший как ведет себя корабль в различных режимах.

"Прогресс М-29М" находился в составе орбитальной станции с 2 октября 2015 года. После выполнения основной задачи по доставке грузов, необходимых для функционирования МКС и поддержания жизнедеятельности экипажей, двигатели корабля использовались для проведения пяти коррекций орбиты станции.

Первый грузовик новой серии "Прогресс МС" был отправлен на МКС 21 декабря минувшего года. "Прогресс-МС" пришел на смену кораблям "Прогресс М-М". От предыдущей серии он отличается тем, что у него есть дополнительный внешний отсек, где могут ставить четыре пусковых контейнера со спутниками.

Модернизированный корабль также получил дополнительную защиту от космического мусора и микрометеоритов, а для повышения отказоустойчивости в состав стыковочного механизма ввели дублирующие электродвигатели.

Ссылки по теме


Сайты по теме


Прогресс Тихий океан космический корабль наука и инновации

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика