В Москве появятся Преображенский и Семеновский полки

Возрождение элитных полков символизирует величие России - эксперт

В России возродят Преображенский и Семеновский полки. Наследниками легендарных подразделений империи станут две московские воинские части. Знамя Преображенского полка перейдет к 154-му отдельному комендантскому полку из Лефортово. Семеновским полком станет 130-я мотострелковая бригада, расположенная в Сокольниках.

Возрождение элитных подразделений символизирует величие России, считает президент международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Москва FM".

"Идея возрождения петровской бригады, овеянной славой, это знаково. Это говорило бы о величии и стремлении возродится и обратится к нашей славной истории", - отметил Валькович.

По его мнению, чтобы не нарушать преемственность, полки должны носить униформу времен Николая II, подобно президентскому полку. И, соответственно, требования к внешнему виду солдат должны быть аналогичными.

"Тогда в гвардию отбирали самых рослых, почти под два метра. Привлекательного внешнего вида и добропорядочного поведения. Чтобы это действительно была гвардейская часть", - добавил эксперт.

Кроме почетных названий, Министерство обороны передаст полкам историческую символику: эмблемы на знамени, нагрудные знаки, нашивки на фуражке и отличительные знаки на погонах. Закончить переименование планируется к очередному Дню Победы.

Напомним, о необходимости возрождения Преображенского и Семёновского полков заявлял ранее президент России Владимир Путин. Эта идея была озвучена им 12 декабря прошлого года в Послании Федеральному Собранию.