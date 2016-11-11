Форма поиска по сайту

11 ноября 2016, 13:39

Происшествия

Яндекс назвал все адреса "Преступления и наказания" в день рождения Достоевского

Фото: wikimedia.org

Сервис "Яндекс.Карты" нанес на карту Санкт-Петербурга места, связанные с романом "Преступление и наказание". Таким образом в компании отметили день рождения Федора Михайловича Достоевского.

На карте города появились 10 новых отметок. Большинство из них связаны с адресами мест, в которых разворачиваются ключевые события романа. Также отмечен адрес, не упоминающийся в романе, – Казначейская, 7. Здесь жил и работал Достоевский.

Фото: yandex.ru

На карте можно увидеть дом, где жили Мармеладовы (Набережная канала Грибоедова, 73), дом старухи-процентщицы (Средняя Подьяческая, 15), дом Раскольникова (Столярный переулок, 5) и другие локации "Преступления и наказания".

Ф. М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве. К наиболее важным произведениям писателя относятся романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток" и "Братья Карамазовы". К произведениям Достоевского многократно обращались режиссеры театра и кино.

Творчество Достоевского не было оценено современниками, после смерти писатель был признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения.

Преступление и наказание сайты и приложения

Главное

