Церемония вручения "Премии Рунета 2012" пройдет в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня в клубе Arena Moscow пройдет церемония вручения награды в области высоких технологий и интернета "Премия Рунета 2012". Трансляцию мероприятия можно посмотреть в 19.00 на телеканале "Россия 24".

Победители будут определены в 11 номинациях — шести основных и пяти специальных, передает РИА Новости.

В число основных номинаций вошли "Электронное государство в информационном обществе", "Наука и образование", "Экономика, бизнес и инвестиции", "Культура, СМИ и массовые коммуникации 2.0 в информационном обществе", "Здоровье, развлечение и отдых", "Инновации и технологии".

Среди специальных номинаций: "Стартап-навигатор года", "РФ и не только", "Безопасный рунет", "Спорт" и народная номинация "Народный лидер".

В каждой номинации — три равноправных победителя. Каждый получит памятный наградной знак и диплом.

Памятный знак представляет собой статуэтку, выполненную в виде колонны, увенчанной объёмным буквенным обозначением российской доменной зоны RU. Статуэтка выполнена из бронзы и полностью покрыта золотом. Вес статуэтки около 5 килограммов.

Впервые "Премия Рунета" вручалась в 2004 году и была приурочена к 10-летию российского интернета. Изначально предполагалось, что мероприятие будет разовым, однако позже было принято решение сделать его ежегодным.