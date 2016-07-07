В "Музеоне" расскажут всю правду о лжи

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В летнем кинотеатре "Музеона" продолжается проект "Публичная ложь", в рамках которого проходят беседы о том, зачем мы врем.

7 июля гости и эксперты обсудят, как фальсификации становятся опорой государственной идеологии. Вести разговор будет филолог и фольклорист Александр Панченко. Он объяснит, почему мы так легко верим в самую грандиозную ложь. Также на встрече поднимут вопросы, способен ли человек научиться различать вранье, может ли он быть честен с самим собой, как не попадаться на фейки и когда вообще люди начали говорить неправду.

Ведущий проекта – журналист, шеф-редактор сайта arzamas.academy Олег Коронный.