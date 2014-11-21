Форма поиска по сайту

21 ноября 2014, 10:25

Транспорт

Стоянка, где сгорели 11 дорогих авто, принадлежала ломбарду

Стоянка машин, где утром 21 ноября сгорели 11 дорогих иномарок, принадлежала автоломбарду, сообщает телеканал "Москва 24".

Как сообщили очевидцы, владельцы автомобилей, припаркованных рядом со стоянкой, поспешили отогнать их подальше от возгорания. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, которая установит причины случившегося.

Напомним, около 5 часов утра у дома №15А в Оружейном переулке на стоянке загорелись автомобили – по разным данным, там было от 8 до 12 машин, среди которых – Rolls-Royce, Bentley, Mercedes и Porsche.

Для тушения пламени привлекались восемь единиц техники и 25 человек. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов долларов.

