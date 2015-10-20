Форма поиска по сайту

20 октября 2015, 09:39

Происшествия

У столичного бизнесмена похитили кроссовер стоимостью 6 млн рублей

Фото: m24.ru/Станислав Красильников

Полицейские ищут угнанный на юге столицы автомобиль марки Porsche Panamera Turbo стоимостью 6 миллионов рублей. По факту похищения возбуждено уголовное дело, сообщили m24.ru в пресс-службе главка МВД по Москве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, машина принадлежит генеральному директору ООО "Чистый город".

"Предприниматель обратился в полицию накануне днем. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль марки Porsche Panamera Turbo стоимостью 6 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в столичном районе Бирюлево.

По мнению оперативников, кражи подобных машин совершаются исключительно под "заказ", после чего преступники прячут авто в так называемые отстойники, а через некоторое время перегоняют заказчику.

Porsche полиция криминал похищение Бирюлево бизнесмены угон автомобилей

