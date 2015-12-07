Porsche будет выпускать спортивные электромобили

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Porsche начнет серийно выпускать спортивные электромобили, сообщает "Интерфакс".

Стоимость проекта оценивается в 700 млн евро, четырехдверный cпорткар Mission E на ионно-литиевых батареях должен поступить в продажу к концу десятилетия.

Дальность поездки авто без подзарядки составит около 500 километров, разгоняться до 100 км/ч Mission E будет за 3,5 секунды. О цене новинки пока не сообщается, известно только, что при продаже у него будет другое название.

Для сравнения, у электромобиля Tesla Model S запас хода почти 407 километров, до 100 км\ч он разгоняется за 5,4 секунды.

Добавим, что Porsche входит в группу Volkswagen, представители которой говорили о намерении в ближайшее время дополнить модельный ряд электрическими автомобилями.