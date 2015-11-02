Форма поиска по сайту

02 ноября 2015, 17:54

Транспорт

Porsche отзывает почти 60 тысяч машин по всему миру

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Porsche отзывает 58 881 автомобиль по всему миру из-за неполадок в работе двигателя, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на концерн Volkswagen.

В ряде моделей Macan S и Macan Turbo с бензиновыми двигателями обнаружено протекание в топливопроводе низкого давления, расположенном в моторном отсеке.

Представители подразделения Porsche в Северной Америке сообщили, что отзыв затронет 21 835 автомобилей в США и 3 490 в Канаде.

Ранее стало известно об отзыве из России 9354 автомобилей Opel из-за неполадок с ремнем безопасности.

Также компания Mazda отозвала по всему миру 4,9 миллиона машин из-за дефектов в системе зажигания, которые могли привести к перегреву и воспламенению электрических контактов в гнезде. А из-за заводского брака с передним и задним стеклом в России было отозвано несколько сотен автомобилей Mazda6 и CX-5, выпущенных с декабря 2013 по апрель 2015 года.

Кроме того, недавно из-за проблем с переключателем стеклоподъемников Toyota отозвала 6,5 миллиона автомобилей.

Porsche поломки отзыв машин

