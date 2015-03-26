Группу One Direction покинул один из участников

Зейн Малик. Фото: facebook.com/onedirectionmusic/

Англо-ирландский бой-бэнд One Direction лишился одного из участников. Поп-рок-группу покинул певец Зейн Малик, сообщается на странице One Direction на Facebook.

Другие участники группы, Найл Хоран, Лиам Пейн, Гарри Стайлс и Луи Томплинсон продолжат мировой тур и запись пятого студийного альбома, который должен выйти в этом году, вчетвером.

"Моя жизнь с One Direction была прекрасной. Но после пяти лет я понял, что пришло время покинуть группу. Я ухожу потому, что хочу пожить как нормальный 22-летний парень, который может позволить себе расслабиться и у которого есть личное время, проходящее не под светом софитов", – заявил Малик.

Зейн попросил прощения у фанатов One Direction, которых он мог расстроить своим уходом из бэнда.

"Я знаю, что Луи, Лиам, Гарри и Найл останутся моими друзьями на всю жизнь. А еще я уверен, что они продолжат быть лучшей группой в мире", – добавил экс-участник One Direction.

Фото: facebook.com/onedirectionmusic

Другие участники бэнда отметили, что сожалеют об уходе Зейна, но уважают его решение.

Группа One Direction появилась в 2010 году на телешоу The X Factor.

Найл, Зейн, Лиам, Гарри и Луи пришли в седьмой сезон программы по отдельности. Однако затем им предложили объединиться в группу. В итоге One Direction заняли на проекте третье место, пропустив вперед лишь Ребекку Фергюсон и победителя сезона Мэтта Кардла. Дебютный альбом группы увидел свет в 2011 году, затем было выпущено еще три студийных пластинки.