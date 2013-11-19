Джастин Тимберлейк даст первый концерт в столице в 2014 году

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Джастин Тимберлейк впервые выступит России в 2014 году: на 15 мая запланирован концерт в Петербурге, а на 17 мая – в столице (Спорткомплекс "Олимпийский"). Об этом написал в Twitter президент организующей концерт корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Выступление пройдет в рамках тура в поддержку последнего альбома "The 20/20 Experience", разделенного на две части и вышедшего в марте и сентябре этого года. Стоит отметить, что это первые за последние шесть лет гастроли музыканта.

Релиз пластинки, в которую вошли 11 треков, состоялся на лейбле RCA. Стоит отметить, что предыдущий альбом FutureSex/LoveSounds вышел в 2006 году. После окончания мирового турне в поддержку альбома Тимберлейк взял перерыв в музыке и с головой ушел в киноиндустрию.

Билеты поступят в продажу 23 ноября.