Полина Гагарина может представить Россию на "Евровидении"

Полина Гагарина. Фото: gagarina.com

Полина Гагарина может представить Россию на конкурсе "Евровидение 2015" в Австрии с песней Secret Poison. Об этом сообщает ряд российских СМИ, но информация пока не была подтверждена официально.

Запись о выступлении певицы на конкурсе появилась на ее официальной странице в Facebook. "По поводу участия Полины Гагариной на Евровидении 2015 ждите информацию завтра на Первом канале, в программе Новости в вечернем выпуске", - говорится в сообщении. Добавим, к записи прикреплена фотография Полины Гагариной с логотипом международного конкурса.

На странице певицы в "Википедии" также появилась информация об участии Гагариной в конкурсе. "9 марта 2015 года стало известно, что Полина представит Россию на "Евровидение 2015" в Австрии с песней Secret Poison", - сообщается в свободной энциклопедии.

Полина Гагарина стала известна после победы в 2003 году в шоу "Фабрика звезд 2". На данный момент у нее два альбома – "Попроси у облаков" (2007) и "О себе" (2010).

Финал "Евровидения" состоится в мае в Вене. В 2014 году в конкурсе победил австрийский певец Томас Нойвирт, выступивший в образе девушки по имени Кончита Вурст.