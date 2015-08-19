Театральный фестиваль "Гаврош-2015" состоится в Москве

Фото: teatrium.ru
25 сентября в "Театриуме на Серпуховке" стартует IX Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош-2015. Россия-Польша". Он продлится до 4 октября, сообщают организаторы.
В рамках фестиваля театры из разных польских городов дадут около 30 представлений для детей – от кукольного театра до современного танца.
Кроме того, состоятся встречи польских и российских участников, во время которых они смогут обменяться творческими идеями. Будут также проведены мастер-классы для всех желающих, а также организованы спецпроекты для детей с ограниченными возможностями.
Место: "Театриум на Серпуховке"
Цена: 800 рублей