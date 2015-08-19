Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа 2015, 12:38

В мире

Театральный фестиваль "Гаврош-2015" состоится в Москве

Фото: teatrium.ru

25 сентября в "Театриуме на Серпуховке" стартует IX Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош-2015. Россия-Польша". Он продлится до 4 октября, сообщают организаторы.

В рамках фестиваля театры из разных польских городов дадут около 30 представлений для детей – от кукольного театра до современного танца.

Кроме того, состоятся встречи польских и российских участников, во время которых они смогут обменяться творческими идеями. Будут также проведены мастер-классы для всех желающих, а также организованы спецпроекты для детей с ограниченными возможностями.

Дата: 25 сентября – 4 октября

Место: "Театриум на Серпуховке"

Цена: 800 рублей

Польша Театриум на Серпуховке Гаврош фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика