Польских дипломатов не пустили в Россию через Белоруссию

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Шестерых польских дипломатов, пытавшихся пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска "Красная Горка", не пустили в Россию, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, дипломаты возвращались из частной поездки. Им рекомендовали въехать в Россию через Брянскую или Псковскую область.

Белорусские пограничники, в свою очередь, не препятствовали пересечению польскими дипломатами границы.

Пункт "Красная Горка" закрыли для всех, кроме граждан России и Белоруссии, осенью 2016 года. На границе двух стран в этом месте нет международных пунктов пропуска, поэтому к иностранцам могут применяться ограничительные меры.