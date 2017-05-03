Российского байкера выдворят из Польши до конца дня

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Российского байкера из клуба "Ночные волки" Николая Логинова выдворят из Польши до конца 3 мая, сообщает РИА Новости. Мужчине пришлось оставить в стране свой мотоцикл. Об этом рассказал генеральный консул России в Кракове Александр Минин.

Логинова задержали в городе Мысловце утром 3 мая. Его документы, составленные для пробега были в порядке, но в пограничной службе Польши пояснили, что пребывание байкера на территории страны нежелательно из соображений безопасности.

По словам Александра Минина, Логинов должен будет пересечь польско-российскую границу в районе Калининграда в течение ближайших нескольких часов. Байкеру аннулируют шенгенскую визу.

Возле Калининграда Логинова передадут российской погранслужбе.

Байкер участвовал в акции "Дороги Победы – на Берлин", которая стартовала 27 апреля из Нижних Мневников. Мотоциклисты проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Им предстоит посетить еще пять городов: Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин.