01 июля 2016, 00:50

В мире

Сборная Португалии стала первым полуфиналистом Евро-2016

Фото: Bai Xuefei/Xinhua/ТАСС

Сборная Португалии стала первым полуфиналистом Евро-2016, проходящего во Франции. В серии пенальти подопечные Сантуша одолели Польшу.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Отличился Левандовски, пославший мяч в ворота после комбинации с участием Гросицки.

Однако еще до перерыва португальцы отыгрались усилиями Санчеса, который обыграл половину обороны поляков и пробил в противоход Фабиански.

Второй тайм и дополнительное время прошли при игровом преимуществе португальцев, однако голов забито не было.

В серии пенальти решающим стал неудачный удар Блащиковски с "точки". Патрисиу угадал направление выстрела и сумел его отбить.

Таким образом, португальцы выходят в полуфинал, где ждут своего соперника, который определится по итогам поединка Бельгия-Уэльс. Отметим, что дружина Сантуша еще не одержала на турнире ни одной победы в основное время матча – все поединки португальцы свели вничью.

Сюжет: Евро-2016
Польша Португалия Евро-2016 новости спорта

