Перед Центром Политеха будут устраивать уличные выставки

Фото: ИТАР-ТАСС

Попечительский совет Политеха утвердил архитектурную концепцию Музейно-просветительского центра Политехнического музея и МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"В основе архитектурной концепции – строительство здания на остекленном основании, с подземными уровнями и воздушным холлом открытой планировки с проходами в разные зоны. Перед главным фасадом откроется общественная площадь для проведения уличных выставок и мероприятий", - говорится в сообщении.

Центр расположится на новой территории МГУ им. Ломоносова, недалеко от пересечения Ломоносовского проспекта и Проспекта Вернадского, между вторым учебным корпусом МГУ "Ломоносовский" и жилым комплексом "Доминион". Общая площадь здания составит 25 тысяч кв. метров, подземная площадь - почти 11 тысяч кв. метров.

В Музейно-просветительском центре появятся научный кинотеатр, научный медиа-центр, конференц-залы, творческие лаборатории. Также там расположится образовательный центр коллекций "Наука и Технологии", пространство для временных выставок Science Art Gallery, экспозиция "Математика" и библиотека.

Также Попечительский совет утвердил структуру содержания обновленной экспозиции исторического здания Политехнического музея. Открытие постоянной экспозиции планируется в 2018 году, ее основу составят четыре раздела: "Энергия", "Материя", "Информация", "Музыкальные технологии".

"Задача обновленной экспозиции – показать, как наука и технологии меняют среду обитания и облик цивилизации, как ученые, инженеры и изобретатели воплощают свои идеи в новые материалы, устройства и технологии", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что в конкурсе архитектурных концепций победило итальянское бюро Massimiliano Fuksas Architettо совместно с российской архитектурной мастерской SPEECH. Новый Политехнический музей будет ориентирован на три категории граждан: школьники и студенты (14-20 лет), студенты и молодые профессионалы (до 30 лет), а также дети до 14 лет, интересующиеся наукой.