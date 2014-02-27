На лекции в культурном центре ЗИЛ расскажут все о жуках

"Афиша": В Историческом музее открылась выставка "Пряничные сюжеты"

1 марта в культурном центре ЗИЛ в рамках Детского лектория Политехнического музея состоится лекция "Жесткокрылые хозяева планеты". Лектор поговорит о самой многочисленной и разнообразной группе животных на Земле - жуках. Еще Петр I положил начало коллекции жуков для кунсткамеры, которая сейчас составляет 6 миллионов экземпляров.

Научный сотрудник Биофака МГУ, учитель школы "Интеллектуал" Вадим Марьинский расскажет все о жуках: почему их так много, какие жуки самые большие, общаются ли они друг с другом, есть ли среди них домашние животные.

Стоимость билета — 200 рублей. Приобрести билеты можно в кассе культурного центра ЗИЛ.