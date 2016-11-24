Форма поиска по сайту

24 ноября 2016

Культура

Началась реставрация фасадов Политехнического музея

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Строители приступили к реставрации фасадов Политехнического музея, сообщает пресс-служба Мосгорстройнадзора.

На первом этапе рабочие установят фундаментную плиту, сваи и перекрытия, а также воссоздадут кирпичную кладку здания.

После завершения всех работ здание поделят на две зоны – "классический музей" и "музей-парк". В первом появится большая аудитория на 700 мест, фойе лектория, "галерея материи", "галерея энергии", "галерея информации" и химическая лаборатория.

"Музей-парк" будет включать разгрузочную зону для новых экспонатов, лектории, центры юных инноваторов, буфет, сувенирный киоск и административно-учебную зону.

В данный момент планируется построить в Сколкове еще одно здание Политехнического музея. После завершения всех работ количество посетителей возрастет с 500 тысяч до полутора миллионов человек в год.

Политехнический музей Сколково строительство и реконструкция

