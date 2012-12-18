Форма поиска по сайту

18 декабря 2012, 17:08

Политехнический музей представит виртуальную экспозицию

Фото: ИТАР-ТАСС

В октябре следующего года Политехнический музей запустит новый портал, на котором будет представлена виртуальная экспозиция из 500 экспонатов. Посетителей ждут 3D-фотографии, анимационные фотодиарамы, кинематические презентации.

"Виртуальный музей" сделает экспонаты доступными всем желающим пользователям интернета.

Работы по созданию портала идут полным ходом. Например, эксперты уже сделали 3D-модель экспоната доменной печи, подаренной Сталину на 70-летие. Эта печь занимает практически целый зал музея, сообщили в музее.

Также на портале можно будет прочитать анонсы, новости, ознакомиться с видеозаписями лекций.
Напомним, что в 2013 году Политехнический музей закрывается на масштабную реконструкцию. Экспонаты временно перевезут на другие площадки Москвы. Обновленный музей примет своих посетителей в 2018 году.

